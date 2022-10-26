Ранее судимый 66-летний ставрополец уклонялся от административного надзора

В Апанасенковском округе Ставропольского края полицейские установили факт нарушения законодательства ранее судимым 66-летним местным жителем. В апреле 2022 года суд продлил административный надзор сроком на 6 месяцев, однако мужчина неоднократно нарушал запреты и ограничения.

— Однако, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за несоблюдение установленных правил, мужчина систематически нарушал действующие ограничения, за что неоднократно привлекался к административной ответственности, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольского края.

Мужчина самовольно покидал свой дом, хотя ему этого делать нельзя, а также попадался пьяный на улице. За уклонение от административного надзора и неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит тюремный срок.