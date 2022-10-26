Жители Ставрополья жалуются на мусор в светлоградском кладбище

Фото: соцсети

Складированный и сожженный мусор на кладбище №2 в Светлограде на Ставрополье обещали вывезти, однако ответственные за это люди ничего не сделали. В соцсетях люди оставляют комментарии:

— Не кладбище, а помойка, – пишут недовольные светлоградцы.

Разбросанный мусор скапливается в горы, которые попросту сжигают на месте. О вывозе мусора, по словам ставропольцев, говорилось: сертифицированный полигон должен был стать точкой для вывоза отходов с кладбища, однако об этом позабыли.

— На нашем кладбище отсутствуют контейнеры для выброса мусора, люди вынуждены собирать мусор в кучу. Но, как оказалось, его никто не убирает, а сжигает на территории кладбища, – продолжают писать в соцсетях люди.

Посетителям кладбища и неравнодушным жителям остается только надеяться, что все изменится. Но пока в местном некрополе копятся горы горящего мусора.