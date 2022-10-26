С 1 октября на Ставрополье остановили более 3 тысячи машин с тонировкой

Меньше чем за месяц на Ставрополье остановили более 3 тысяч нарушителей светопропускаемости передних стекол автомобиля. Автомобили «вырывали» из общего потока транспорта, чтобы проверить стекла и в случае нарушения вынести предупреждение.

Примерно 2,5 тысячи из них добровольно устранили нарушение, а еще 417 получили требование о, как сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края, «необходимости прекращения совершения административного правонарушения». Водители должны будут снять тонировку, чтобы не получить еще больше штрафов.

— Большинство таких фактов фиксируется в регионе КМВ и в Ставрополе. Так в октябре автоинспекторами батальона ДПС города Пятигорска составлено уже более 700 административных материалов, – пишет ведомство. В краевой столице, тем временем, около 450 избавились от тонировки.

Мероприятия по предотвращению нарушений, связанных с тонировкой на автомобилях, продолжается по всему краю ежедневно.