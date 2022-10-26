В городе Пятигорске Ставропольского края из-за обрезки деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач и ремонту оборудования в подстанциях 27 октября на несколько часов отключат электричество на ряде улиц. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Света не будет

Горячеводский – с 9:30 до 12:00:

- улица 7-я линия нечетный № 5-57, четный № 6-66;

- улица 6-я линия нечетный № 7-87, четный № 6-104;

- улица 5-я линия нечетный № 33-83, четный № 42-94;

- 1-ый Юцкий спуск нечетный № 17-43, четный № 16-42.

Новопятигорск – с 9:00 до 12:00:

- улица П. Тольятти нечетный № 147-195, четный № 70-96;

- улица Янышевского № 25.

Горячеводский – с 13:30 до 17:00:

- улица Воровского нечетный № 135-151, четный № 82-98;

- тупик Воровского нечетный № 1-11, четный № 4-10;

- улица Больничная нечетный № 5-9.

Центр – с 13:30 до 17:00

- улица Павлова чет № 2-28.

Садоводческие общества – с 13:30 до 16:30:

- с/о Победа;

- с/о Новый путь;

- с/о Просвещенец-2;

- с/о Новый путь;

-с/о Швейник.

После окончания всех работ электричество будет подаваться в штатном режиме.