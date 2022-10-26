В городе Пятигорске Ставропольского края из-за обрезки деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередач и ремонту оборудования в подстанциях 27 октября на несколько часов отключат электричество на ряде улиц. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Горячеводский – с 9:30 до 12:00:
- улица 7-я линия нечетный № 5-57, четный № 6-66;
- улица 6-я линия нечетный № 7-87, четный № 6-104;
- улица 5-я линия нечетный № 33-83, четный № 42-94;
- 1-ый Юцкий спуск нечетный № 17-43, четный № 16-42.
Новопятигорск – с 9:00 до 12:00:
- улица П. Тольятти нечетный № 147-195, четный № 70-96;
- улица Янышевского № 25.
Горячеводский – с 13:30 до 17:00:
- улица Воровского нечетный № 135-151, четный № 82-98;
- тупик Воровского нечетный № 1-11, четный № 4-10;
- улица Больничная нечетный № 5-9.
Центр – с 13:30 до 17:00
- улица Павлова чет № 2-28.
Садоводческие общества – с 13:30 до 16:30:
- с/о Победа;
- с/о Новый путь;
- с/о Просвещенец-2;
- с/о Новый путь;
-с/о Швейник.
После окончания всех работ электричество будет подаваться в штатном режиме.