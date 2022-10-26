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Происшествия26 октября 2022 13:52

Оператор-кассир компании Ставрополья присвоила себе 191 тысячу из кассы

В отношении нее возбуждено уголовное дело
Данил Юрков

В отдел полиции города Буденновска Ставропольского края обратился представитель одной из компаний, принимающий платежи за потребляемые коммунальные услуги от граждан. Он сообщил что мимо кассы «прошла» крупная сумма. Правоохранители стали разбираться в преступлении.

— В ходе проведенной проверки участковые уполномоченные полиции установили, что к совершению противоправного деяния причастна сотрудница данной организации. Гражданку доставили в отдел внутренних дел, где она дала признательные показания, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Установлено, что гражданка в течение определенного времени, надеясь, что преступление не заметят, присваивала себе деньги из кассы, которые поступали от жителей города за коммунальные услуги. Женщина возместила ущерб в размере 191 тысячи рублей.

Тем не менее, в отношении женщины возбудили уголовное дело за присвоение чужих денежных средств.