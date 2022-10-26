В поселке Ставрополья построят новую амбулаторию

Поселок Анджиевский в Минераловодском округе Ставропольского края обзаведется новой амбулаторией, которая по планам должна начать прием граждан уже в 2023 году. Об этом сообщили в минстрое Ставропольского края.

Строители уже начали закладывать фундамент здания. В медучреждении планируется сделать кабинеты врачей, а также регистратуру, прививочный и процедурный кабинеты. Территория, по заявлению ведомства, будет благоустроена, рядом со зданием будет парковка.

— Планируем, что в 2023 году в амбулатории начнут принимать первых пациентов. Объект будет введен в эксплуатацию уже с мебелью и современным оборудованием, – рассказал исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Ставрополья Валерий Савченко.

На Ставрополье ожидается ремонт 75 медучреждений, на данный момент завершены только 41 проект. При этом проходит строительство новых объектов, чтобы улучшить краевую медицину. Как это будет на деле, люди узнают после окончания работ.