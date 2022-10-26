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Общество26 октября 2022 14:37

Казаки из Пятигорска отправились добровольцами на спецоперацию

Бойцам выдали необходимое снаряжение
Данил Юрков
Фото: соцсети главы Пятигорска Дмитрия Ворошилова

Фото: соцсети главы Пятигорска Дмитрия Ворошилова

В городе Пятигорске Ставропольского края группа казаков решила отправиться на специальную военную операцию в качестве добровольцев. Они захотели пойти в батальон «Терек». Об этом сообщает глава города Дмитрий Ворошилов.

— Обеспечили ребят формой, обувью и необходимым снаряжением. Ранее из Пятигорска 52 казака записались добровольцами и достойно принимают участие в специальной военной операции, – пишет в своих официальных соцсетях глава Пятигорска.

Также сегодня, 26 октября, мобилизованным из Шпаковского округа Ставрополья в Буденновск была доставлена гуманитарная помощь. Поддержка бойцов продолжается, неравнодушные, главы муниципалитетов и краевое правительство помогает не только солдатам, но и их семьям.

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров встретился с мобилизованными бойцами и обсудил насущные вопросы. Глава региона сообщил, что в каждый отдельный вопрос будут вникать, чтобы помочь.