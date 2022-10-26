Лучшие выпускники проекта РСХБ «Школа фермера» на Ставрополье получили гранты на реализацию собственных бизнес-идей

Всего обучение в ставропольской «Школе фермера» завершили 40 человек. Фото: svoefermerstvo.ru

Пяти лучшим выпускникам ставропольской «Школы фермера» Россельхозбанка, представившим по завершении обучения наиболее полные и реализуемые бизнес-планы, вручили сертификаты на получение грантов для развития собственного дела. Сертификаты они получили в рамках торжественной церемонии закрытия очередного потока проекта.

Одна из победителей конкурса на гранты, Ирина Калюжная, планирует потратить средства на расширение своей фермы по содержанию альпак, которая уже входит в число самых интересных агротуристических мест на Ставрополье. Еще одна выпускница проекта – Алина Тотаркулова – запланировала приобретение племенного молодняка джерсейской породы: бизнес-план уже готов, теперь есть и первый финансовый взнос. Тимур Магомедов потратит деньги на оборотные цели: закупить корм, подготовить технические постройки к зиме – эти и другие задачи ему удастся решить благодаря участию в проекте «Школа фермера».

Всего обучение в ставропольской «Школе фермера» завершили 40 человек, проходивших подготовку по четырем направлениям: «Молочное скотоводство», «Мясное скотоводство», «Овцеводство» и «Садоводство». Поздравили фермеров и вручили им документы о дополнительном образовании представители Россельхозбанка и компаний-партнеров: Ставропольского государственного аграрного университета, ООО «Ставропольская говядина», ООО «Агроальянс Инвест», ООО Плодообъединения «Сады Ставрополья», ГК «ДАМАТЕ».

У выпускников проекта планы на будущее грандиозные. Фото: svoefermerstvo.ru

«Развитие фермерских хозяйств в настоящее время является одним из приоритетных направлений работы не только в нашем регионе, но и в целом по стране. Проект Россельхозбанка «Школа фермера» в значительной степени помогает начинающим и действующим аграриям в реализации их проектов и повышении квалификации. Можно смело сказать, что сегодня региональное фермерское сообщество пополнилось новыми профессионалами, ведь в работе со всеми слушателями принимали участие представители крупных компаний-партнеров, а также преподаватели Ставропольского государственного аграрного университета. Они поделились знаниями и навыками, необходимыми для ведения бизнеса, с нашими выпускниками. Уверен, что это поможет им эффективно организовать собственное дело», – подчеркнул директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Алексей Сенокосов.

Реализацию своих идей на территории региона грантополучатели начнут уже в самое ближайшее время. Помимо денежной мотивации, два фермера получили сертификаты на предоставление непосредственно ресурсов от партнеров проекта. Например, Вячеслав Болотов – фермер из Изобильненского городского округа – получил сертификат на 500 саженцев. А Мураду Рабаданову вручен сертификат на осеменение, ветеринарные препараты, ветеринарное сопровождение, семена кормовых трав и прочее.

«Надеюсь, что все те знания, которые вы приобрели в рамках проекта «Школа фермера» на базе Ставропольского государственного аграрного университета и ведущих предприятий региона, помогут расширить свой бизнес либо открыть собственное дело с нуля. Сейчас особенно важно, чтобы в сельское хозяйство приходили образованные специалисты, которые поддержат успешное развитие отрасли. Ведь фермеры сегодня – это основа, это база. Слушатели проекта проделали колоссальную работу, сделали выгодные личные инвестиции в себя. Полагаю, что с такой установкой и полученными навыками все получится», – обратился к присутствующим врио ректора Ставропольского государственного аграрного университета Владимир Ситников.

У выпускников проекта планы на будущее грандиозные: у кого-то – масштабирование бизнеса, у кого-то – дальнейшее развитие и обучение, а кто-то будет достигать новых высот при поддержке дополнительного финансирования, в том числе со стороны опорного банка для АПК – Россельхозбанка.