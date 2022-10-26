Минтруда Ставрополья выплатит миллион рублей заразившейся коронавирусом медсестре

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края выплатит один миллион рублей медицинской сестре, которая заразилась COVID-19 на работе. Это произошло в 2020 году, когда женщина трудилась в инфекционном стационаре Кочубеевской районной больницы.

Она обратилась в министерство труда и соцзащиты с заявлением о назначении и выплате единовременного социального пособия. Однако получила отказ. В ведомстве объяснили его тем, что действие соответствующего закона ограничено во времени. После этого женщина пошла в суд.

Кочубеевский районный суд признал решение минтруда незаконным и обязал ведомство выплатить медсестре миллион рублей, сообщает пресс-служба суда.