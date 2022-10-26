Губернатор Ставрополья провел первое заседание штаба по мерам базовой готовности

В среду, 26 октября, глава Ставропольского края Владимир Владимиров провел первое заседание оперштаба по обеспечению базового уровня готовности. На нем обсуждались вопросы обеспечения безопасности. В частности, в общественном транспорте, в сферах энергетики, коммуникаций и связи.

Также Владимир Владимиров поручил усилить защищенность военных, важных государственных и специальных объектов, а также ключевой инфраструктуры, сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, уровень базовой готовности на Ставрополье с 19 октября ввел президент России Владимир Путин. В соответствии с указом в регионе был сформирован оперативный штаб по обеспечению базового уровня реагирования.

Ранее сообщалось, что семьи мобилизованных ставропольцев освободят от платы за детские сады. Об этом заявил губернатор региона.