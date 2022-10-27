За минувшие сутки на Ставрополье от коронавируса выздоровели 517 человек

На Ставрополье за последние сутки с 26 на 27 октября от коронавируса выздоровели более 500 человек, при этом заболели 148, среди которых 8 детей. Госпитализация понадобилась только 14 взрослым. Смерти от COVID-19 в крае не зарегистрировано.

— За прошедший день выписано из-под меднаблюдения еще более 500 выздоровевших пациентов.Заболеваемость на значениях, которые были зафиксированы в середине этого месяца, – пишет в своих официальных соцсетях губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Люди продолжают вакцинироваться: первый компонент вакцины получили 1946 человек, а второй – 1065. Спецпункты, принимающие граждан для получения иммунитета, до сих пор работают в крае.

Тем временем на Ставрополье улучшают первое звено медицины. Так, в 2023 году в поселке Анджиевский в Минераловодском округе планируется открыть новую амбулаторию. На данный момент строители начали закладывать фундамент.