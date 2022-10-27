В центре Ставрополя на площади Ленина устанавливают ледовый каток

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

На данный момент на площади Ленина в Ставрополе уже смонтировали опорную систему, арки и приступили к монтажу тентов будущего ледового катка. Сообщается, что при благоприятной погоде работы завершат уже на этой неделе. После сбора внешних конструкций специалисты начнут внутренние работы.

— Установят системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, смонтируют подвесные декорации, световое и звуковое оборудование. В последнюю очередь обустроят сам каток: сначала борта арены, затем поле, его зальют льдом, – пишет пресс-служба администрации краевой столицы.

Уже в декабре площадка для катания на 1500 квадратных метров начнет принимать посетителей. Внутри будет и зона ожидания, и кофейная. Покататься на катке можно будет вплоть до весны 2023 года.

Также на Ставрополье проходит другое строительство: в поселке Анджиевский в Минераловодском округе уже закладывают фундамент новой амбулатории. Сообщается, что территория вокруг здания будет облагорожена, а также на ней будет парковка.