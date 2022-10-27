В Шпаковском округе Ставрополья произошла авария с четырьмя автомобилями

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

Сегодня, 27 октября, примерно в 7:20 на 308 км автодороги «Ростов-на-Дону – Ставрополь» водитель «Хендэ Солярис» не выдержал дистанцию между автомобилями и врезался в остановившийся для поворота «Рено Логан». Обе машины вылетели на встречку, где врезались в «Кио Рио» и ВАЗ-2112. В аварии пострадали три человека.

—Госпитализация понадобилась водителю и двум пассажирам «Рено». За рулем «Хендэ» находился 65-летний житель Ставрополя, который не пострадал, был трезв, злостным нарушителем ПДД не является, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края. Проводится проверка, которая даст оценку действиям водителей.

В данном происшествии водитель был трезвый, а вот 26 других участников движения только за 25 октября попались на пьяном вождении. При этом трое из них были уличены за рулем в состоянии опьянения во второй раз, за это им грозит уголовная ответственность.