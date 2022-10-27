Начинающий водитель на Ставрополье нарушил правила и вылетел с дороги

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, 26 октября примерно в 23:50 в Степановском округе Ставропольского края водитель отечественного автомобиля набрал опасную для движения скорость, не справился с управлением и вылетел с дороги на обочину. Травмы лица и ссадины получил 17-летний пассажир.

— 18-летний водитель, житель Буденновского округа, в ДТП не пострадал. Установлено, что молодой человек за всего полугодовой стаж вождения привлекался к ответственности более 20 раз за грубые нарушения ПДД, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказывается, начинающий водитель также получал штрафы за вождение без прав, пока не получил их. По факту аварии проводится проверка.

Даже те, кто не нарушают, попадают в аварии. Так, в Шпаковском округе Ставрополья произошло ДТП с четырьмя машинами и тремя пострадавшими. Спровоцировавший аварию мужчина был трезв, а злостным нарушителем правил дорожного движения не является. Проводится проверка.