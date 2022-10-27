Ставропольские муниципалитеты отказались от покупки новогодней атрибутики

Новогодняя елка Фото: Виктория МИНАЕВА

Администрации населенных пунктов и округов отказались от приобретения новых елок и украшений к новогодним праздникам. Вместо них будет использоваться прошлогодняя атрибутика, а направленные на покупку деньги отдадут мобилизованным и их семьям.

Все началось с петиции, в которой жители Ставрополя просили не покупать новогоднюю елку и украшения в Ставрополе, а деньги отдать мобилизованным. Собирая подписи, написывая поддерживающие инициативу комментарии в соцсетях и получив огласку, жители добились ответа властей.

Губернатор Ставрополья отвел и сказал, что закупку не стоит проводить. На приобретение елки планировалось выделить 46,8 млн рублей только в краевой столице. Такое действие поддержали муниципалитеты и города.

В итоге все деньги, которые регион готовил на покупку новогодней атрибутики пойдут на помощь мобилизованным и их семьям. Жители края смогут насладиться новым годом с прошлогодними елками и украшениями.