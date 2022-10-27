За организацию двух убийств бывшего вице-мэра Ставрополя посадят на 12,5 лет

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Бывший вице-мэр города Ставрополя сядет на 12,5 лет за организацию двух заказных убийств, совершенных с особой жестокостью. Суд уже вынес вердикт, однако приговор в законную силу пока не вступил. Преступления совершала группа лиц, которую, как установил суд, нанял бывший вице-глава краевой столицы.

Попытка убить двух мужчин была еще в 2004 году, однако после неудачи в 2005 году злоумышленник решил привлечь к своей деятельности других людей, которые должны были совершить преступление за него.

— Для реализации своего преступного плана злоумышленник в январе-феврале 2005 года привлек лицо, занимавшее высокопоставленный пост в правоохранительных структурах края, попросив доставить его обидчиков к ранее оговоренному месту, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Мужчин привезли к пивоваренному заводу в Пятигорске.

Правоохранители не знали о преступных намерениях, передали жертв исполнителям убийств. Злоумышленники пытали потерпевших и записывали это на видео. Первый мужчина скончался от полученных травм, а второму нанесли не менее 7 ударов ножом, от которых он скончался.

— Убив мужчин, преступники сбросили их тела в заранее подготовленную яму, засыпали ее землей и замаскировали место захоронения снегом и ветками, – пишет ведомство.

Суд с учетом, что мужчина заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, назначил виновному наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Совершившие преступление мужчины уже осуждены и отбывают наказание.