В Труновском округе Ставрополья у 51-летнего мужчины изъяли 330 граммов марихуаны

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Сотрудники уголовного розыска отдела «Труновский» узнали о том, что 51-летний местный житель хранит у себя дома наркотики. В ходе обыска информация подтвердилась: правоохранители нашли 330 граммов высушенных частей растений. Была назначена экспертиза, которая доказала – это марихуана.

— Доставленный в отдел внутренних дел мужчина пояснил, что собрал, высушил и хранил наркосодержащее растение для личного употребления, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотиков. Ему грозит срок за крупный размер находящихся в его доме веществ.

На другого 51-летнего мужчину, жителя Московской области, на Ставрополье возбудили уголовное дело за кражу 500 тысяч рублей из открытой машины. Владелец оставил автомобиль возле одного из рынков Пятигорска, но когда вернулся, не смог найти крупную сумму.