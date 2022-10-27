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Общество27 октября 2022 12:09

Ставропольский край получит 900 млн рублей на повышение зарплат медикам

Всего 85 регионов России получат на поддержку медперсонала 58,5 млрд рублей
Данил Юрков

Российская Федерация выделит на поддержку медицины более 50 млрд рублей, Ставрополье получит 899 млн 852 тысячи. Распоряжение о предоставлении регионам дополнительных средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

— Важно, чтобы нашим врачам и другому персоналу больниц и поликлиник вовремя и в полном объеме перечисляли положенные средства, – сказал председатель правительства. Решение принято из-за ожидание увеличения средней зарплаты по стране, а медики, согласно приказу президента, не должны получать меньше нее.

Тем временем заразившейся коронавирусом медсестре выплатили 1 млн рублей компенсации за незаконное решение минтруда об отказе от выплаты единовременного социального пособия. Женщина добилась этого через суд.

При этом в поселке Анджиевский в Минераловодском округе в 2023 году ожидается начало приема граждан в новую амбулаторию, который на данный момент строят. Сейчас строители начали закладывать фундамент здания.