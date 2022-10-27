Ставропольский край получит 900 млн рублей на повышение зарплат медикам

Российская Федерация выделит на поддержку медицины более 50 млрд рублей, Ставрополье получит 899 млн 852 тысячи. Распоряжение о предоставлении регионам дополнительных средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

— Важно, чтобы нашим врачам и другому персоналу больниц и поликлиник вовремя и в полном объеме перечисляли положенные средства, – сказал председатель правительства. Решение принято из-за ожидание увеличения средней зарплаты по стране, а медики, согласно приказу президента, не должны получать меньше нее.

Тем временем заразившейся коронавирусом медсестре выплатили 1 млн рублей компенсации за незаконное решение минтруда об отказе от выплаты единовременного социального пособия. Женщина добилась этого через суд.

При этом в поселке Анджиевский в Минераловодском округе в 2023 году ожидается начало приема граждан в новую амбулаторию, который на данный момент строят. Сейчас строители начали закладывать фундамент здания.