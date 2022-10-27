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Происшествия27 октября 2022 12:20

В Железноводске 20-летняя девушка украла и продала ювелирные изделия

Ее обвиняют в краже, уголовное дело направлено в суд
Данил Юрков

Правоохранители города Железноводска Ставропольского края завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летней жительницы Буденновска. Она обвиняется в краже ювелирных украшений, которые она после продала третьим лицам. Следователи собрали достаточно доказательств вины девушки.

— Гражданка, находясь в гостях у своей знакомой и зная, где она хранит ювелирные изделия, похитила их и продала третьим лицам. Вырученные деньги девушка потратила. Сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Другое уголовное дело за мошенничество возбудили в отношении жительницы Ставрополья. Она договорилась с потерпевшим о том, что сделает ему золотую цепочку. Взяв 10 тысяч рублей предоплаты и ювелирку, свои обязательства она не выполнила. Сумма ущерба составила 260 тысяч рублей.