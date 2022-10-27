На Ставрополье полицейские нашли у 21-летней девушки 35 граммов синтетических наркотиков

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Правоохранители Буденновского округа Ставропольского края получили информацию о том, что некая девушка планирует сбыть партию наркотиков. Полицейские задержали и доставили в отдел 21-летнюю жительницу Арзгира. В ходе личного досмотра у нее изъяли 25 свертков с порошком.

— Проведенная экспертиза показала, что в них находился синтетический наркотик – метилэфедрон – общей массой более 35 граммов, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. В отношении девушки возбуждено уголовное дело, которое после расследования направится в суд.

А 51-летний житель Труновского района Ставрополья предпочел хранить органические наркотики. Так, правоохранители при обыске его дома нашли 330 граммов высушенной марихуаны. Мужчина сообщил, что хранил вещества для собственного употребления, однако уголовное дело на него все же завели.