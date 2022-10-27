Мотоциклист-бесправник в Пятигорске получил открытый перелом после падения

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

Сегодня, 27 октября, примерно в 10 утра в городе Пятигорске Ставропольского края на тропинке, ведущий к Бештаугорскому шоссе, мотоциклист не справился с управлением и упал. В результате мужчина получил открытый перелом ноги и был доставлен в больницу. Там к нему пришли автоинспекторы.

— 33-летний мотоциклист, житель Пятигорска, был доставлен в больницу Ессентуков. Выяснилось, что водительских прав пострадавший не получал, права управления не имел. От травм головы его спас защитный мотошлем, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края. По факту аварии проводится проверка.

Также на Ставрополье начинающий водитель нарушил правила дорожного движения, не справился с управлением и вылетел с дороги на обочину. В результате пострадал 17-летний пассажир. Оказалось, парень получил права полгода назад и за это время уже 20 раз был наказан за серьезные нарушения.