Работающих с мобилизационными заказами перевозчиков на Ставрополье освободили от транспортного налога

Ставропольские организации, которые выполняют мобилизационные задания, после изменения регионального закона «О транспортном налоге» освобождаются от платы. В регионе таких предприятий задействовано уже 11, льготы для них будут действовать до 1 января 2026 года. Об этом сообщили в краевой думе.

Также была озвучена инициатива дать такие же льготы для ставропольцев, которые участвуют в специальной военной операции. Однако пока изменение закона для мобилизованных обрабатывается и не принят. Этим вопросом занимаются в правительстве края.

Тем временем ставропольские муниципалитеты поддержали инициативу краевой столицы не покупать новогоднюю атрибутику, а все сэкономленные деньги отдать мобилизованным и их семьям. Вместо того, чтобы покупать новое, край воспользуется прошлогодними игрушками и елками. Обеспечение мобилизованных продолжается.