Житель Ростовской области украл 26 бассейнов со склада на Ставрополье

Индивидуальный предприниматель обратился в отдел полиции города Пятигорска с заявлением о краже с базы хранения и реализации товара 26 бассейнов. Правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления. В ходе допроса мужчина сознался в содеянном.

— Злоумышленник выполнял ремонтные работы на территории базы хранения и реализации товара. Воспользовавшись моментом, что за ним никто не наблюдает, он погрузил 26 бассейнов в грузовой автомобиль и отвез в арендованное домовладение, где спрятал в подвале, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Сумма украденного составила более 315 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сейчас гражданин задержан.

Также в Железноводске 20-летняя девушка украла ювелирные изделия из дома своей знакомой. После она продала драгоценности третьим лицам, а деньги потратила. Теперь она обвиняется в краже, уголовное дело направлено в суд.