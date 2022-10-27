Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 октября 2022 15:33

На Ставрополье более 400 обманутых дольщиков получат квартиры

Права участников долевого строительства восстановят до конца 2023 года
Инна МОРОЗОВА

В Ставропольском крае определили подрядчиков, которые завершат строительство семи долгостроев компании-банкрота. Речь идет о пяти объектах на улице Октябрьской в Ессентуках и двух объектах по улице Нежнова в Пятигорске.

После того как работы будут завершены, квартиры передадут обманутым дольщикам. Как сообщили в правительстве региона, жилье в новых домах получат 428 участников долевого строительства.

Работы планируется завершить до конца 2023 года. За их выполнением будет следить Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края.