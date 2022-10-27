На Ставрополье более 400 обманутых дольщиков получат квартиры

В Ставропольском крае определили подрядчиков, которые завершат строительство семи долгостроев компании-банкрота. Речь идет о пяти объектах на улице Октябрьской в Ессентуках и двух объектах по улице Нежнова в Пятигорске.

После того как работы будут завершены, квартиры передадут обманутым дольщикам. Как сообщили в правительстве региона, жилье в новых домах получат 428 участников долевого строительства.

Работы планируется завершить до конца 2023 года. За их выполнением будет следить Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края.