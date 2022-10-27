Мобилизованного на Ставрополье отца троих детей могут вернуть домой

На прямую линию с губернатором Владимиром Владимировым обратился житель Ставрополья. Он рассказал, что его брата – отца троих детей и инвалида III группы - призвали в рамках частичной мобилизации. Мужчина хотел разобраться в ситуации.

Глава региона отметил, что ранее краевые власти приняли решение не призывать многодетных отцов, даже если они не единственные кормильцы в семье.

Владимир Владимиров пообещал разобраться в ситуации. Он подчеркнул, что если мобилизованный многодетный отец-инвалид захочет вернуться домой, то никто не будет ему препятствовать.

Ранее в ходе прямой линии 27 октября губернатор заявил, что краевые власти окажут поддержку беременным жительницам Ставрополья, мужей которых призвали в ходе частичной мобилизации.