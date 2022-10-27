На Ставрополье только четверть мобилизованных получили выплаты

На сегодняшний день только четверть призванных в рамках частичной мобилизации жителей Ставропольского края получили соответствующие выплаты. Об этом заявил в ходе прямой линии 27 октября губернатор Владимир Владимиров.

Он отметил, что около 200 мобилизованных ставропольцев не указали необходимые реквизиты в документах, в том числе номер счета для перечисления денег.

Глава региона подчеркнул, что никто из бойцов не останется без выплат, деньги на эти цели есть.

- Человека призвали, в военкомат явился — и сразу выплачиваем. И даже потом, если в воинскую часть он не попадёт, никто изымать эту сумму не будет, - сказал Владимир Владимиров.

Ранее сообщалось, что мобилизованного на Ставрополье многодетного отца-инвалида могут вернуть домой.