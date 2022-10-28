За минувшие сутки от коронавируса на Ставрополе выздоровел 601 человек

Уровень заболеваемости коронавирусом на Ставрополье снизился: за последние сутки с 27 на 28 октября выздоровел 601 человек, а заболели – 97, среди которых 6 несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 12 взрослым и 3 детям. Об этом в своих официальных соцсетях написал губернатор Ставропольского края.

— За минувшие сутки выздоровел еще 601 человек. Уровень заболеваемости вновь снизился. Однако помнить о мерах эпидпрофилактики все так же важно, – пишет глава региона.

Вакцинация продолжается: за сутки в крае первым компонентом привились 1753 человека, а вторым – 951. Вакцинироваться по прежнему можно в спецпунктах и медучреждениях.

Также напомним, что Россия выделит регионам 58,5 млрд рублей на поддержку медперсонала, в том числе на Ставрополье придет почти 900 млн рублей. Такое решение принято из-за ожидания увеличения средней зарплаты по стране.