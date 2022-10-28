Ставропольца осудили на 9 лет за совершенное им убийство

В суде установили, что в октябре 2021 года 34-летний подсудимый, житель станицы Боргустанской Предгорного округа Ставропольского края, и его 47-летний знакомый поехали в окрестности станицы для осмотра полей.

Во время поездки между мужчинами возник конфликт на почве того, что у подсудимого был долг перед знакомым. И тогда должник не сдержался, напав на потерпевшего.

— В ходе конфликта злоумышленник стал наносить ножом удары в область живота знакомого, а также удары арматурой по голове. От полученных ранений потерпевший скончался на месте, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Завернув тело в полиэтилен, мужчина уехал. Вернувшись на следующий день туда же, где совершил преступление, злоумышленник вывез тело погибшего в другую республику, где закопал. Однако о преступлении стало известно.

Суд учел позицию обвинителя и назначил виновному наказание в виде 9 лет колонии строгого режима.