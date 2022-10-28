Ярмарки выходного дня снова заработают в Ставрополе 29 и 30 октября

В Ставрополе 29 и 30 октября на четырех площадках. Жители и гости города смогут приобрести разносолы, мясо, сыр, овощи и фрукты. Все будет продаваться по доступным ценам, выгодным и производителям, и покупателям.

Торговые точки откроются 29 октября на улицах Васильева, 35/1, Ленина 74/17 и Доваторцев, 50/1. А 30 октября прийти за покупками можно на улицу Серова, 466. Площадки будут открыты с 8:00 до 16:00. Об этом сообщает администрация краевой столицы.

Напомним, что ярмарки выходного дня проходят в краевой столицы, чтобы удерживать цены на продукты питания и позволять гражданам покупать свежие товары от местных производителей. Это позволяет производителям продавать больше и выгоднее, а покупателям брать дешевле.

И пока проходят ярмарки, все еще стоит не забывать о мерах эпидпрофилактики, даже с учетом того, что уровень заболеваемости коронавирусом в регионе снизился.