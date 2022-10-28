Наркотики в бальзаме «Звездочка» обнаружили у 18-летней наркокурьерши на Ставрополье

Во время передачи посылки в изолятор временного содержания ОМВД по Георгиевскому округу Ставропольского края в посылке 18-летней девушки, которая предназначалась 27-летнему парню, задержанному за кражу, обнаружили интересный бальзам «Звездочка».

— 2 полимерных свертка с наркотиками находились в металлической баночке из-под названной лечебной мази. В свертках были запечатаны порошки белого и серого цвета, которые в настоящий момент направлены на исследование, – пишет пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Теперь и сама девушка рискует оказаться за решеткой после того, как содержимое свертков проверят.

Другая история с наркотиками произошла в Буденновском округе Ставропольского края. Полицейские получили информацию о покушении на сбыт наркотиков. Тогда они нашли, задержали и доставили в отдел 21-летнюю жительницу Арзгира. В ходе досмотра у нее нашли 25 свертков с порошком.