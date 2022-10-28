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НовостиПроисшествия28 октября 2022 8:39

Из горящего общежития колледжа в Георгиевске на Ставрополье эвакуировали 70 человек

Причина возгорания не сообщается
Данил Юрков

На улице Калинина в городе Георгиевске Ставропольского края в общежитии колледжа произошло возгорание, из-за которого сработала пожарная сигнализация. Огнеборцы выдвинулись на место по рангу № 2, однако по прибытию ранг снижен до 1 БИС, как сообщает пресс-служба МЧС России по Ставропольскому краю.

— Эвакуировано 70 человек, погибших и пострадавших нет. Пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров, – пишет ведомство.

Среагировали на пожар в здании 34 человека и 21 единица техники. Пожарные быстро потушили возгорание и не дали ему распространиться по зданию и переброситься на другие.

Ранее пожарные два дня подряд тушили возгорания в селе Московском Ставропольского края. В одном случае загорелся гараж с мотоциклом внутри, который с повреждениями удалось спасти. Во втором случае загорелся дом, который спасти не удалось.