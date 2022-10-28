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НовостиОбщество28 октября 2022 9:43

В Ставрополе открыли пункт сбора помощи для переселенцев с Донбасса

Точка работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00
Данил Юрков

В Ставрополе начинает свою работу пункт сбора помощи для вынужденных переселенцев с Донбасса, который работает на улице Артема, 51, на 2 этаже. С начала спецоперации краевая столица отправила 145 тонн помощи, которую собирали предприниматели и жители города.

Городское правительство сообщило, что в пункте будут принимать воду в бутылках, продукты питания с длительным сроком хранения, предметы личной гигиены, детские игрушки и постельное белье. Все можно принести по адресу и сдать во время, когда точка будет открыта.

Мобилизованным тоже оказывается гуманитарная помощь. Так, в Буденновск из Ставрополя была отправлена шестая партия припасов. Неравнодушные жители принимают активное участие в формировании припасов, список которых формируется из пожеланий бойцов.