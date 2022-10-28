На Ставрополье в выходные вновь ожидаются заморозки

Фото: сайт регионального гидрометцентра

После первых заморозков 20 октября, когда в субботу ночью в регионе был -1 градус, минусовая температура вновь опустится на Ставрополье в воскресенье. В краевой столице при этом минимальная температура воздуха ночью будет +1 градус. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью субботы помимо заморозков в крае ожидаются дожди и западный ветер 6-11 м/с. Такие же порывы будут и днем, когда температура поднимется до +13 градусов. В Ставрополе ночью будет теплее – от +3 градусов, но холоднее днем – до +10, ветер западный 8-10 м/с.

Днем в воскресенье краевая температура поднимется до +18 с западным ветром 5-10 м/с и порывами до 18 м/с. В краевой столице будет прохладнее – максимум +16, ветер западный 15-17 м/с. Осадков, согласно прогнозу синоптиков, преимущественно не будет.