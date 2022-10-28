В Ставрополе пьяный водитель без страховки хотел проехать на «красный» и спровоцировал аварию

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, сегодня, 28 октября, ночью на улице 50 лет ВЛКСМ водитель ВАЗ-21120 то ли не заметил стоящий на дороге автомобиль – светофор горел красным сигналом, – то ли просто решил проскочить и врезался в остановившийся «Киа Рио». В результате оба водителя получили травмы головы, им назначили амбулаторное лечение.

— Отечественным автомобилем управлял 22-летний житель Арзгира, который отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В отношении него составлен административный материал за отказ, а также за отсутствие страховки, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Мужчине грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф более чем в 30 тысяч рублей. За последние 2 года гражданин 12 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.