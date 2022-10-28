Эксперты Россельхозбанка рассказали о новейших технологиях АПК на молодежном форуме Общества «Знание» в Ставрополе

Как меняется сельское хозяйство, какие передовые технологии работают в агросфере и в чем секрет успеха аграриев России и мира, узнали ставропольские студенты на форуме «Агротехнологии будущего» в рамках проекта «Умный маршрут».

Мероприятие, организованное Россельхозбанком и Российским обществом «Знание», состоялось 27 октября в Ставропольском государственном аграрном университете. Рейс молодежного просветительского проекта «Умный маршрут» проходит по городам ЮФО и СКФО: мероприятия уже прошли в Волгограде, Астрахани и Элисте, впереди - встреча в Майкопе. Участие в форумах бесплатное, желающим нужно заранее зарегистрироваться на сайте Общества «Знание», выбрав нужную дату и город.

На открытии форума выступил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Он отметил особую роль отрасли сельского хозяйства.

«Одна из первоочередных задач, поставленных перед нами президентом — развитие процесса импортозамещения в сельскохозяйственной отрасли. И сегодня все мероприятия, проводимые в нашем университете, и, в частности, форум Общества «Знание» направлены на то, чтобы сделать краевой агропромышленный комплекс независимым. Для решения этой задачи важно передавать следующим поколениям актуальные знания и опыт, которые помогут обеспечить продовольственную безопасность России, поспособствуют участию молодых людей в развитии Ставрополья и всей нашей страны», - сказал глава края.

К участникам форума также обратился врио ректора СтГАУ Владимир Ситников: «Ставропольский аграрный университет — ведущий аграрный вуз страны и уникальная площадка для проведения любых федеральных мероприятий. У нас на сегодняшний день реализуются десятки федеральных программ. Они позволяют повысить компетенции наших специалистов. И программы Общества «Знание» в их числе. Желаю всем успешной и плодотворной работы на форуме.

Первой лекцией форума стало выступление управляющего директора Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Элеоноры Добровольской. В рамках блока «Фермер будущего» она рассказала о кардинальных изменениях в современном сельском хозяйстве и планах по цифровой трансформации АПК. В ходе лекции ребята познакомились с платформой Россельхозбанка «Я в Агро», где собраны разные профессии, курсы, стажировки и учебные заведения для тех, кто хочет связать свою карьеру с сельским хозяйством. Она также провела мастер-класс и тренинг-игру «Как пройти собеседование и получить идеальный оффер».

О цифровизации агропромышленного комплекса прочитали лекции исполнительный директор блока цифровой трансформации «РСХБ-Интех» Антон Агеев и руководитель команды развития технологий искусственного интеллекта, аналитики и цифрового маркетинга, управляющий директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Ахтям Давыдов. Они рассказали о применении передовых методик в современном агротехе, автоматизации и роботизации сельского хозяйства, описали технологии интеллектуального полива, поддержания тепличных условий и подсчета урожая при помощи современных цифровых инструментов, использование беспилотных комбайнов и многое другое.

Руководитель проекта Своё Родное, управляющий директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Максим Коваленко выступил с лекцией о стартапах в сельском хозяйстве и рассказал о функционировании в России более 200 агротехнологических стартапов различной направленности (биотехнологии, точное земледелие, робототехника, технологии селекции и другие). Также он назвал меры господдержки начинающих аграриев и привел ряд вдохновляющих примеров успешных агропроектов по всему миру.

Чтобы показать, как запустить свой проект, Максим Коваленко и куратор проекта «Школа фермера» Жанна Диченко провели мастер-класс «От идеи до стартапа». Студенты, работая в командах и применяя теорию решения изобретательских задач (ТРИЗ), специальные подходы к развитию творческого воображения, разработали инновационные идеи по развитию сельского хозяйства. После чего участники подготовились к питч-сессии и представили свои проекты на главной сцене форума. Авторы лучших идей получат возможность продолжить развитие своих проектов в акселераторе Россельхозбанка.