У высокопоставленного гаишника на Ставрополье изъяли часть имущества

Сегодня, 28 октября, суд частично удовлетворил иск в отношении Александра Аржанухина, который проходит по делу о коррупции. Ранее сообщалось, что генпрокуратура хочет изъять у Аржанухина и его близких 23 объекта, общая стоимость которых – свыше 36 млн рублей.

Почти все имущество оформлено на родственников гаишника. Его гражданская жена владеет четырьмя квартирами, тремя машинами и нежилыми помещениями. Мать экс-правоохранителя владеет двумя нежилыми помещениями, двумя земельными участками по тысяче квадратных метров, еще тремя участками с домом в 209 квадратным метров и небольшим жильем в 93 квадратных метра.

Также в деле было сказано, что некоторые авто мужчина оформлял на мать своей жены, мотив которого Аржанухин раскрыл на заседании. Суд все же вынес вердикт и решил изъять большую часть имущества, которую суд признал полученной незаконным способом.