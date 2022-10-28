На Ставрополье пресекли продажу немаркированного табака

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В городе Георгиевске Ставропольского края правоохранители узнали, что в одном из торговых павильонов, где продают табачную продукцию, хранятся и сбываются пачки сигарет и табачные смеси без акцизных марок. Полицейские отправились туда, чтобы подтвердить информацию.

— В ходе проведения обысков оперативники изъяли более 12 тысяч пачек сигарет и более 50 упаковок табачных смесей различных наименований без акцизных марок, стоимость которых, согласно результатам товароведческой экспертизы, более 1,5 миллионов рублей, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

После этого в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за хранения табачной продукции без маркировки с целями сбыта. В настоящее время правоохранители узнают канал приобретения всего этого незаконного «добра». Расследование продолжается.