Ставропольский предприниматель обвиняется в уклонении от налогов на 5,5 млн

Согласно материалам уголовного дела, в 2020 году обвиняемый индивидуальный предприниматель из Ставрополя заключил договоры на поставку цветов в соседнем государстве.

После этого он должен был предоставить в налоговую декларацию, чтобы впоследствии заплатить налог. От этого он решил отказаться, однако правоохранители об этом узнали.

— В результате указанных преступных действий обвиняемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 5,5 млн рублей, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Теперь предприниматель отправится в суд, чтобы там решили его судьбу и доказали его вину или невиновность по уголовному делу об уклонении от налогов.

Другой предприниматель со Ставрополья решил не покупать табачную продукцию с акцизными марками, зато нашел канал покупки безакцизного табака. Правоохранители прознали про преступление и нашли в торговом павильоне 12 тысяч пачек сигарет и более 50 упаковок табачных смесей.