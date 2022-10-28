Самый обычный саксофон ставропольский мошенник продал как раритет

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В городе Ессентуки Ставропольского края местный житель пришел в отделение полиции с заявлением о мошенничестве. Как он пояснил, знакомый мужчина предложил ему приобрести раритетный серебряный саксофон. Мужчина согласился приобрести редкий музыкальный инструмент и перевел деньги знакомому.

После получения саксофона, потерпевший понял, что его обманули: покупка вовсе не является раритетной, а сплав, из которого сделан саксофон, не содержит драгоценных металлов, как ранее обещал продавец. Чтобы решить проблему, обманутый попытался вернуть инструмент, но ему просто никто не отвечал.

— Полицейские установили местонахождение подозреваемого. 55-летнего местного жителя доставили в отдел полиции, где он пояснил, что за раритет он выдал самый обыкновенный саксофон. Зная о пристрастии своего знакомого, он решил заработать таким образом, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Общая сумма ущерба составила более 700 тысяч рублей, которые уже были потрачены фигурантом уголовного дела по факту мошенничества.