Два участка дороги отремонтировали на Ставрополье по нацпроекту

В Ставропольском крае обновили два участка дороги Изобильный Птичье протяженностью почти 14 км. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.
Работы провели по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Основная часть финансирования поступила из краевой казны.
Специалисты обновили дорожное покрытие, установили дорожные знаки, две остановки и нанесли свежую разметку.
Как отметил глава регионального Миндора Евгений Штепа, теперь дорога соответствует необходимым требованиям.
Ранее сообщалось, что в Ставрополе открыли пункт сбора помощи для переселенцев с Донбасса.