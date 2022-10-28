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НовостиОбщество28 октября 2022 16:27

Два участка дороги отремонтировали на Ставрополье по нацпроекту

Специалисты обновили почти 14 км трассы
Инна МОРОЗОВА

В Ставропольском крае обновили два участка дороги Изобильный Птичье протяженностью почти 14 км. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

Работы провели по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Основная часть финансирования поступила из краевой казны.

Специалисты обновили дорожное покрытие, установили дорожные знаки, две остановки и нанесли свежую разметку.

Как отметил глава регионального Миндора Евгений Штепа, теперь дорога соответствует необходимым требованиям.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе открыли пункт сбора помощи для переселенцев с Донбасса.