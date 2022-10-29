СтГАУ будет изучать условия жизни в селах Ставропольского края

Вузы подписали соглашение. Фото: СтГАУ

Ставропольский и Кубанский аграрные университеты подписали соглашение о создании "зеркальной лаборатории", которая будет изучать качество жизни в селе. Об этом сообщает пресс-служба СтГАУ.

Замысел состоит в том, что в регионах проведут исследования по единым методикам. Университеты поделятся результатами работы и оценят состояние сельских территорий в южных регионах России. К работе будут привлекать молодых специалистов, студентов и аспирантов.

- Руководство страны широко использует в своих нормативных и стратегических документах понятие «качество жизни». При этом единых стандартов его оценки для жителей села нет. Этим обусловлена объективная необходимость разработки и утверждения стандартов качества жизни на сельских территориях Российской Федерации. Их внедрение имеет как теоретико-методологическое, так и практическое значение для каждого жителя села, - объяснил заведующий кафедрой экономической безопасности, статистики и эконометрики СтГАУ профессор Алексей Герасимов.

Как отмечает декан экономического факультета профессор Ольга Кусакина, СтГАУ работает над вопросом с 2019 года. В августе этого года вуз создал "зеркальную лабораторию" с Высшей школой экономики, где разрабатывают новый пространственно-дифференцированный подход к управлению аграрным комплексом Ставрополья.

- Накоплен определенный опыт и массив статистических данных. Зеркальная лаборатория, созданная вместе с нашими кубанскими коллегами, позволит использовать единую методику, обмениваться данными и опытом, - говорит Кусакина.