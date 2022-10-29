Ставропольские инспекторы назвали минувшую пятницу 28 октября аварийным днем

В Ставропольском крае минувшая пятница, 28 октября, стала днем повышенной аварийности. По данным Госавтоинспекции Ставрополья, за сутки на дорогах региона произошло 13 дорожно-транспортных происшествий в результате которых пострадали 23 человека, один участник автоаварии скончался.

Также за сутки в крае было зафиксировано более двух десятков случаев вождения в нетрезвом состоянии.

- Что касается профилактики нетрезвого вождения, то за прошедшие сутки 28 октября от управления отстранены 22 водителя с признаками опьянения, - сообщили в краевой Госавтоинспекции.