На Ставрополье начинающий водитель-лихач устроил ДТП с 4 пострадавшими

Автоавария с 4 пострадавшими произошла около десяти часов вечера в пятницу, 28 октября, в поселке Левобережный Буденновского округа. 20-летний водитель, севший за руль всего два года назад, решил полихачить. Набрав большую скорость, он не смог справиться с управлением своей «Гранты» и влетел в дерево.

На момент автоаварии в салоне машины, помимо самого водителя, находились три пассажира, один из них – несовершеннолетний.

Все участники дорожно-транспортного происшествия госпитализированы.

- Пострадавший 20-летний водитель имеет стаж 2 года, за это время к ответственности за нарушение ПДД не привлекался, был трезв, - рассказали в Госавтоинспекции Ставрополья.

По факту аварии проводится проверка.