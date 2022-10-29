В Ставропольском крае еще 20 ветеранов приобрели жилье с господдержкой

В Ставропольском крае в 2022 году 20 ветеранов смогли улучшить свои жилищные условия, воспользовавшись государственной поддержкой. Из них 19 человек уже приобрели жилье с помощью федеральной субсидии, один занимается оформлением документации.

- Общая сумма помощи ветеранам в 2022 году составила почти 22 млн рублей. Жильё граждане выбирают самостоятельно, - сообщили в управлении по информполитике Ставропольского края.

По данным регионального Минстроя, за последние пять лет поддержка была оказана 218 жителям края. Субсидии могут получить участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, жители осаждённого Севастополя, члены семей погибших участников Великой Отечественной войны, а также те, кто в те годы работал на объектах оборонно-промышленного комплекса.

Для оформления господдержки необходимо обратиться в администрацию муниципалитета по месту прописки. Рассчитывать на помощь от государства могут граждане, нуждающиеся в жилье.