Жители Ставрополья передали спортивный инвентарь школьникам Антрацита

Спортивный инвентарь закупили на средства неравнодушных ставропольцев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ученики школы №1 Антрацита получили новый спортивный инвентарь. Оборудование, необходимое школьникам для спортивных занятий, помогли приобрести неравнодушные жители Ставропольского края. Об этом рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, побывавший в Антрацитовском районе ЛНР с рабочей поездкой. Стоит отметить, что ставропольцы активно участвуют в гуманитарных проектах, оказывая посильную помощь жителям Донбасса и участникам СВО.

Напомним, с лета 2022 года Ставропольский край помогает Антрацитовскому району ЛНР в восстановлении социальной и инженерной инфраструктуры. Так, при содействии Ставрополья, ведутся дорожные работы на трассе от Антрацита к границе с Ростовской областью.

- При участии наших специалистов на половине протяженности дорога начинает соответствовать современным требованиям, - рассказал губернатор Владимиров.

Также наши специалисты помогают приводить в порядок детские сады, школы и дома культуры.

- Налажено хорошее взаимодействие. У нас в крае накоплен опыт реализации больших проектов по ремонту или строительству учреждений социальной сферы. Будем делиться им с нашими побратимами, - сообщил глава Ставрополья.