Ставропольские следователи сдали кровь для спасения раненых бойцов СВО

Сотрудники СКР сдали кровь для спасения участников СВО. Фото: пресс-служба СУ СКР по СК

Ставропольские следователи сдали кровь для спасения жизней раненых бойцов спецоперации. В гуманитарной акции «Братья по крови», инициированной Следкомом России приняли участие сотрудники аппарата и руководители отделов регионального управления СКР.

- В Ставропольской краевой станции переливания крови офицеры сдали кровь и ее компоненты, которые могут помочь нашим военнослужащим, получившим ранения во время исполнения долга перед Отечеством и проходящим лечение в медицинских учреждениях, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

Как отметили в ведомстве, офицеры продолжат участие в донорской программе, так как считают своим долгом помочь землякам, получившим ранения.