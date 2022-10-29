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НовостиПроисшествия29 октября 2022 9:28

Житель Минвод отдал телефонным мошенникам 400 тысяч рублей

Аферисты оформили на мужчину две кредитных карты и списали все средства со счетов
Алина МАКСИМОВА

Жители Ставропольского края продолжают отдавать деньги телефонным мошенникам. Так, одной и жертв афериста стал 52-летний житель Минеральных Вод. Поверив незнакомцу, он лишился 400 тысяч рублей.

Схема, по которой аферисты «развели» минераловодца работает почти безотказно. Мужчине поступил звонок. Собеседник представился сотрудником банка и сообщил, что на имя мужчины кто-то пытается оформить кредит и, чтобы сохранить средства, ему нужно назвать номер банковской карты и пин-код. В итоге с его счета были списаны 75 тысяч рублей, а позже оформлены и обналичены две банковские карты на общую сумму в 320 тысяч рублей.

Обманутый житель Минеральных Вод обратился в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.