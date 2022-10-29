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НовостиПроисшествия29 октября 2022 9:36

На Ставрополье продавец несколько месяцев выносил с работы бытовую технику

Жителю села Александровское удалось в тайне от коллег вынести шесть единиц товара
Алина МАКСИМОВА

На Ставрополье фигурантом уголовного дела стал продавец-консультант одного из магазинов Александровского округа. Он в течение нескольких месяцев в тайне от коллег выносил с работы мелкую бытовую технику. Всего ему удалось вынести шесть единиц товара. Спустя время недостачу выявил управляющий магазина и обратился в полицию.

Выяснилось, что к пропаже техники причастен 27-летний житель села Александровское. В отделе полиции он сознался в содеянном.

Всю похищенную из магазина технику стражи порядка нашли в доме подозреваемого во время обыска. Товар вернули в магазин, а в отношении продавца-консультанта завели уголовное дело.

- Отделением дознания ОМВД России «Александровский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.