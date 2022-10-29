От 2300 рублей в сутки заплатят туристы в ноябре за жилье в Кисловодске

Более двух тысяч рублей придется заплатить туристам за сутки проживания в Кисловодске в предстоящие ноябрьские праздники. Так, по сообщению местных властей, средняя стоимость жилья в сутки на одного человека составит 2300 рублей.

В ноябре в курортном городе ожидается наплыв туристов. Согласно рейтингу, составленного популярным сервисом бронирования, Кисловодск вошел в ТОП-5 направлений для путешествий в одиночку наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Сочи.

Туристы, как правило, выбирают отдых в городах КМВ в осеннее время из-за мягкого климата, чистого воздуха, целебной воды и оздоровительных прогулок в нежаркую погоду.

Стоит отметить, что для удобства отдыхающих на длинные выходные в ноябре в Кисловодск будут запущены дополнительные поезда.