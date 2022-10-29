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НовостиОбщество29 октября 2022 10:21

Школьники из Левокумки отправили гуманитарную помощь на Донбасс

В коробки с провизией ученики сельской школы вложили проникновенные письма
Алина МАКСИМОВА
Школьники написала бойцам СВО проникновенные письма. Фото: ТГ-канал главы Минераловодского округа СК.

Школьники написала бойцам СВО проникновенные письма. Фото: ТГ-канал главы Минераловодского округа СК.

К гуманитарной акции присоединились неравнодушные жители села Левокумка. Необходимую помощь бойцам СВО и вынужденным переселенцам с Донбасса собрали учителя и ученики сельской школы №8.

По данным администрации округа, ребята и педагоги отправили на Донбасс бутилированную воду, консервы, крупы, лапшу, чай, сладости, средства личной гигиены, теплые вещи, термобелье и другие нужные вещи.

В каждую коробку с гуманитарной помощью школьники вложили конверты с проникновенными письмами, адресованными сверстникам и военнослужащим.