Школьники из Левокумки отправили гуманитарную помощь на Донбасс

Школьники написала бойцам СВО проникновенные письма. Фото: ТГ-канал главы Минераловодского округа СК.

К гуманитарной акции присоединились неравнодушные жители села Левокумка. Необходимую помощь бойцам СВО и вынужденным переселенцам с Донбасса собрали учителя и ученики сельской школы №8.

По данным администрации округа, ребята и педагоги отправили на Донбасс бутилированную воду, консервы, крупы, лапшу, чай, сладости, средства личной гигиены, теплые вещи, термобелье и другие нужные вещи.

В каждую коробку с гуманитарной помощью школьники вложили конверты с проникновенными письмами, адресованными сверстникам и военнослужащим.